عاجل:شوفو شحال لقاو ديال لحشيش فمنزل عون سلطة بسيدي بنور

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي بنور، اليوم الثلاثاء، من حجز 180 غرام من مخدر الحشيش ومبلغ 10 آلاف درهم، ذلك خلال عملية تفتيش داخل منزل عون سلطة (مقدم حضري) يشتبه في تورطه في

شوف تيفي:

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية للأمن بسيدي بنور، اليوم الثلاثاء، من حجز 180 غرام من مخدر الحشيش ومبلغ 10 آلاف درهم، ذلك خلال عملية تفتيش داخل منزل عون سلطة (مقدم حضري) يشتبه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت شوف تيفي بنسخة منه، أن توقيف عون السلطة جاء على خلفية البحث المجرى مع شخص من ذوي السوابق القضائية، كان قد تم ضبطه أول أمس الأحد، متلبسا بحيازة 6 غرامات من مخدر الحشيش، موضحا أن عملية التفتيش المنجزة بمنزل أحد أقاربه بدوار مطران، أسفرت عن ضبط كمية إضافية من المخدرات تزن 3.400 غراما.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية.