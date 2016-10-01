 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مواطن يحاول إضرام النار في جسده وجسد قايد في ملحقة إدارية بـواد زم.. هاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق

مواطن يحاول إضرام النار في جسده وجسد ''قايد'' في ملحقة إدارية بـ''واد زم''.. هاشنو وقع ليه

إختطاف رضيعة من بيت والدتها بأكادير | حوادث و حقوق

إختطاف رضيعة من بيت والدتها بأكادير

رسميا.. توظيف 11000 أستاذ بـ الكونطرا | بوليتيك

رسميا.. توظيف 11000 أستاذ بـ ''الكونطرا''

بالصورة : مواطنون يجمعون الأزبال بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة | مجتمع

بالصورة : مواطنون يجمعون ''الأزبال'' بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة

عاجل:شوفو شحال لقاو ديال لحشيش فمنزل عون سلطة بسيدي بنور | حوادث و حقوق

عاجل:شوفو شحال لقاو ديال لحشيش فمنزل عون سلطة بسيدي بنور

عاجل:وزير سابق يمثل أمام القضاء في إطار التحقيق في قضية فساد | دولي

عاجل:وزير سابق يمثل أمام القضاء في إطار التحقيق في قضية فساد

بعد البشير عبدو.. والدة لمجرد نزهة الركراكي تطير إلى فرنسا لمساندة ابنها | ثقافة و فنون

بعد البشير عبدو.. والدة لمجرد نزهة الركراكي تطير إلى فرنسا لمساندة ابنها

تفاصيل جديدة حول إطلاق الدرك الملكي الرصاص بطنجة لتوقيف زعيم شبكة دولية لترويج المخدرات | بوليتيك

تفاصيل جديدة حول إطلاق الدرك الملكي الرصاص بطنجة لتوقيف زعيم شبكة دولية لترويج المخدرات

بالفيديو.. هذه هي هوية الفتاة لي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب | بووز

بالفيديو.. هذه هي هوية الفتاة لي اتهمت سعد لمجرد بالاغتصاب

بعيدا عن التعصب.. قريبا من التعقل

عاجل:وزير سابق يمثل أمام القضاء في إطار التحقيق في قضية فساد
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 00:57 عاجل:وزير سابق يمثل أمام القضاء في إطار التحقيق في قضية فساد | دولي
عاجل:وزير سابق يمثل أمام القضاء في إطار التحقيق في قضية فساد
مثل وزير التخطيط الأرجنتيني السابق، خوليو دي فيدو، اليوم الثلاثاء ببوينوس ايرس، أمام القضاء للتحقيق معه بشأن خروقات محتملة في منح صفقات مرتبطة بالأشغال العمومية خلال عهد الرئيسة السابقة كريستينا

شوف تيفي:وكالات

مثل وزير التخطيط الأرجنتيني السابق، خوليو دي فيدو، اليوم الثلاثاء ببوينوس ايرس، أمام القضاء للتحقيق معه بشأن خروقات محتملة في منح صفقات مرتبطة بالأشغال العمومية خلال عهد الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير (2007-2015) وعهد زوجها الرئيس الأسبق، الراحل نيستور كيرشنير (2003-2007).

وعلى غرار الرئيسة السابقة، التي مثلت أمام القضاء الاثنين في إطار التحقيق في نفس القضية، امتنع دي فيدو، عن الرد على أسئلة القاضي الفيدرالي خوليان إيركوليني، المسؤول عن الملف، بشأن خروقات شابت صفقات متعلقة بالأشغال العمومية، استفاد منها أحد رجال الأعمال المقربين من دي كيرشنير ومن زوجها، ويوجد حاليا رهن الاعتقال في إطار قضية تتعلق بتبييض الأموال، ويتعلق الأمر بلازارو باييز.

وذكرت وكالة "تيلام" للأنباء أن الوزير السابق أودع لدى القضاء طلبا ببطلان القضية التي يتابع فيها أيضا 16 مشتبها آخرين في تورطهم في منظومة فساد من خلال توجيه منح صفقات للأشغال العمومية لفائدة رجل الأعمال لازارو باييز، بينهم كاتب الدولة السابق المكلف بالأشغال العمومية، خوسي لوبيز، الذي تم توقيفه في منتصف يونيو الماضي متلبسا بمحاولة إخفاء حقائب تحتوي على نحو 9 ملايين دولار في دير بضواحي العاصمة بوينس آيرس.

ويشير الادعاء العام الأرجنتيني إلى وجود دلائل على أنه كان هناك مخطط لإنجاز مشاريع للأشغال العمومية في محافظة سانتا كروز، جنوب البلاد، استفادت منها مقاولات رجل الأعمال الموقوف حاليا لازارو بايز، بعدما تم منحه رخص غير قانونية من قبل وزارة التخطيط، التي كان يتولى حقيبتها خوليو ديل فيدو.

كما يشير الادعاء العام إلى وجود "صلات اقتصادية قوية" بين عائلة دي كيرشنير ورجل الأعمال لازارو باييز، الموقوف منذ ابريل الماضي، والمشتبه في تورطه في غسل أموال في عهد الزوجين كيرشنر، حيث ازدهرت خلاله شركاته.

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب وزير سابق أرجنتين فساد

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

سناريو الحسيمة يتكرر بأمريكا لكن بدون مشاكل‎(فيديو) | دولي

سناريو الحسيمة يتكرر بأمريكا لكن بدون مشاكل‎(فيديو)

عاجل: أمر ملكي بإقالة وزير المالية | دولي

عاجل: أمر ملكي بإقالة وزير المالية

عاجل : إستقالة أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي بعد دعابته التي أغضبت عبد الفتاح السيسي | دولي

عاجل : إستقالة أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي بعد دعابته التي أغضبت عبد الفتاح السيسي

وأخيرا.. ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب | دولي

وأخيرا.. ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

فيديو | سقوط سطح بساحة السراغنة الدار البيضاء | قنوات أخرى
منذ 36 دقيقة

فيديو | سقوط سطح بساحة السراغنة الدار البيضاء

بالفيديو وبالدليل.. سعد لمجرد لا يوجد بسجن انفرادي.. وهاكيفاش دايرا الحالة النفسية ديالو | زووم

بالفيديو وبالدليل.. سعد لمجرد لا يوجد بسجن انفرادي.. وهاكيفاش دايرا الحالة النفسية ديالو

هذا ما قالته صاحبة الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد بعد إلغاء الحفل و الخسائر المادية الكبيرة و هذا هو الرقم الضخم الذي تحملوه | قنوات أخرى

هذا ما قالته صاحبة الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد بعد إلغاء الحفل و الخسائر المادية الكبيرة و هذا هو الرقم الضخم الذي تحملوه

هذا ما قالته صاحبة الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد بعد إلغاء الحفل و الخسائر المادية الكبيرة | قنوات أخرى

هذا ما قالته صاحبة الشركة المنظمة لحفل سعد المجرد بعد إلغاء الحفل و الخسائر المادية الكبيرة

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

مواطن يحاول إضرام النار في جسده وجسد قايد في ملحقة إدارية بـواد زم.. هاشنو وقع ليه | حوادث و حقوق
منذ 6 دقائق

مواطن يحاول إضرام النار في جسده وجسد ''قايد'' في ملحقة إدارية بـ''واد زم''.. هاشنو وقع ليه

إختطاف رضيعة من بيت والدتها بأكادير | حوادث و حقوق

إختطاف رضيعة من بيت والدتها بأكادير

رسميا.. توظيف 11000 أستاذ بـ الكونطرا | بوليتيك

رسميا.. توظيف 11000 أستاذ بـ ''الكونطرا''

بالصورة : مواطنون يجمعون الأزبال بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة | مجتمع

بالصورة : مواطنون يجمعون ''الأزبال'' بعد إختفاء شركة تدبير النفايات بالحسيمة

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.