عاجل:وزير سابق يمثل أمام القضاء في إطار التحقيق في قضية فساد

مثل وزير التخطيط الأرجنتيني السابق، خوليو دي فيدو، اليوم الثلاثاء ببوينوس ايرس، أمام القضاء للتحقيق معه بشأن خروقات محتملة في منح صفقات مرتبطة بالأشغال العمومية خلال عهد الرئيسة السابقة كريستينا

شوف تيفي:وكالات

مثل وزير التخطيط الأرجنتيني السابق، خوليو دي فيدو، اليوم الثلاثاء ببوينوس ايرس، أمام القضاء للتحقيق معه بشأن خروقات محتملة في منح صفقات مرتبطة بالأشغال العمومية خلال عهد الرئيسة السابقة كريستينا فيرنانديز دي كيرشنير (2007-2015) وعهد زوجها الرئيس الأسبق، الراحل نيستور كيرشنير (2003-2007).

وعلى غرار الرئيسة السابقة، التي مثلت أمام القضاء الاثنين في إطار التحقيق في نفس القضية، امتنع دي فيدو، عن الرد على أسئلة القاضي الفيدرالي خوليان إيركوليني، المسؤول عن الملف، بشأن خروقات شابت صفقات متعلقة بالأشغال العمومية، استفاد منها أحد رجال الأعمال المقربين من دي كيرشنير ومن زوجها، ويوجد حاليا رهن الاعتقال في إطار قضية تتعلق بتبييض الأموال، ويتعلق الأمر بلازارو باييز.

وذكرت وكالة "تيلام" للأنباء أن الوزير السابق أودع لدى القضاء طلبا ببطلان القضية التي يتابع فيها أيضا 16 مشتبها آخرين في تورطهم في منظومة فساد من خلال توجيه منح صفقات للأشغال العمومية لفائدة رجل الأعمال لازارو باييز، بينهم كاتب الدولة السابق المكلف بالأشغال العمومية، خوسي لوبيز، الذي تم توقيفه في منتصف يونيو الماضي متلبسا بمحاولة إخفاء حقائب تحتوي على نحو 9 ملايين دولار في دير بضواحي العاصمة بوينس آيرس.

ويشير الادعاء العام الأرجنتيني إلى وجود دلائل على أنه كان هناك مخطط لإنجاز مشاريع للأشغال العمومية في محافظة سانتا كروز، جنوب البلاد، استفادت منها مقاولات رجل الأعمال الموقوف حاليا لازارو بايز، بعدما تم منحه رخص غير قانونية من قبل وزارة التخطيط، التي كان يتولى حقيبتها خوليو ديل فيدو.

كما يشير الادعاء العام إلى وجود "صلات اقتصادية قوية" بين عائلة دي كيرشنير ورجل الأعمال لازارو باييز، الموقوف منذ ابريل الماضي، والمشتبه في تورطه في غسل أموال في عهد الزوجين كيرشنر، حيث ازدهرت خلاله شركاته.