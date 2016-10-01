بعد البشير عبدو.. والدة لمجرد نزهة الركراكي تطير إلى فرنسا لمساندة ابنها

علمت شوف تيفي''،أن والدة الفنان المغربي سعد لمجرد ،نزهة الركراكي غادرت اليوم الثلاثاء مدينة الرباط في اتجاه فرنسا

شوف تيفي:

علمت شوف تيفي''،أن والدة الفنان المغربي سعد لمجرد ،نزهة الركراكي غادرت اليوم الثلاثاء مدينة الرباط في اتجاه فرنسا

و جاء سفر،والدة لمجرد إلى فرنسا للقاء ابنها و الاطمئنان على صحته بعد اعتقاله لمدة أسبوع بسجن "فلوري" بباريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" يستأنف دفاع لمجرد قرار اعتقال"لمعلم" يوم غد الأربعاء بقصر العدالة بباريس