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بعد البشير عبدو.. والدة لمجرد نزهة الركراكي تطير إلى فرنسا لمساندة ابنها
بتاريــخ : 2 نونبر 2016 / 00:21 بعد البشير عبدو.. والدة لمجرد نزهة الركراكي تطير إلى فرنسا لمساندة ابنها | ثقافة و فنون
بعد البشير عبدو.. والدة لمجرد نزهة الركراكي تطير إلى فرنسا لمساندة ابنها
علمت شوف تيفي''،أن والدة الفنان المغربي سعد لمجرد ،نزهة الركراكي غادرت اليوم الثلاثاء مدينة الرباط في اتجاه فرنسا

شوف تيفي:

علمت شوف تيفي''،أن والدة الفنان المغربي سعد لمجرد ،نزهة الركراكي غادرت اليوم الثلاثاء مدينة الرباط في اتجاه فرنسا

و جاء سفر،والدة لمجرد إلى فرنسا للقاء ابنها و الاطمئنان على صحته بعد اعتقاله لمدة أسبوع بسجن "فلوري" بباريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية

و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" يستأنف دفاع لمجرد قرار اعتقال"لمعلم" يوم غد الأربعاء بقصر العدالة بباريس

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‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب لمجرد اغتصاب نزهة الركراكي البشير عبدو.

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