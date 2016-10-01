بعد البشير عبدو.. والدة لمجرد نزهة الركراكي تطير إلى فرنسا لمساندة ابنها

شوف تيفي:
علمت شوف تيفي''،أن والدة الفنان المغربي سعد لمجرد ،نزهة الركراكي غادرت اليوم الثلاثاء مدينة الرباط في اتجاه فرنسا
و جاء سفر،والدة لمجرد إلى فرنسا للقاء ابنها و الاطمئنان على صحته بعد اعتقاله لمدة أسبوع بسجن "فلوري" بباريس بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية
و كما سبق و أشارت لذلك "شوف تيفي" يستأنف دفاع لمجرد قرار اعتقال"لمعلم" يوم غد الأربعاء بقصر العدالة بباريس
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