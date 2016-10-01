حتى واحد مكينكر بللي وقعات أخطاء فالقضية ديال المرحوم محسن فكري.. وعلى هاذ الأساس تفتح تحقيق، وتشد للي تشد بعدما ثبت أن ليهم يد فهاذ القضية.. ومزال التحقيق غادي فالطريق.

شوف تيفي

حتى واحد مكينكر بللي وقعات أخطاء فالقضية ديال المرحوم محسن فكري.. وعلى هاذ الأساس تفتح تحقيق، وتشد للي تشد بعدما ثبت أن ليهم يد فهاذ القضية.. ومزال التحقيق غادي فالطريق.

لكن غير بيناتنا، واش مكتشموش ريحة البراني فهاذ القضية؟ هذا سؤال كيتطرح الآن بقوة على أكثر من لسان، حيث كلشي كيعرف مزيان خروب بلادو.. بطيبعة الحال كاين للي غادي يقول بللي هاذ الخروب "لاروب".. لكن كيفما كان الحال كيبقى خروب.. وهو في عرف العشابة "كينفع كثر مكيضر".

المهم، بعيدا عن نظرية "المؤامرة" ريحة البراني كتعطعط فهاذ القضية.. وهاذ الشي مياخدكمش فيه الشك.. حيت كاين شلا رهوط، كل واحد مسلف من البراني كبوط، وكاري فمو للعافية باش يسوط.. فمجمر بلادو يا حسرة.

إيه.. ريحة البراني كتعطعط فالحسيمة وسط ناس حرار مايدوزو عار.. وهاذ "البرانيين" كيحسبو للوقت حساب العطارة، وكيديرو "باخ دردلاخ" باش تفشل لبلاد فقمة المناخ.. عينيهم على الاستثناء حيث عارفين لبلاد مستاضفة شلا رؤساء.. شعارهم عضة من الفكرون ولا يمشي فالت..

الحاصول: ضوماج.. نسمحو للبراني يصيدنا فأول فيراج..