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مسيرة إحتجاجية لكشف ''الباطو'' الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 23:17 مسيرة إحتجاجية لكشف الباطو الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة | مجتمع
مسيرة إحتجاجية لكشف ''الباطو'' الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة
أطلق ناشطون على الفيسبوك هاشتاغ تحت إسم ''شكون مول الباطو'' ليشمل التحقيق الذي إنطلق منذ فاجعة الجمعة الماضي بالحسيمة التي ذهب ضحيتها ''محسن فكري'' الذي توفي بشاحنة لنقل النفايات عندما حاول عملية منع

شوف تيفي 

أطلق ناشطون على الفيسبوك هاشتاغ تحت إسم "شكون مول الباطو" ليشمل التحقيق الذي إنطلق منذ فاجعة الجمعة الماضي بالحسيمة التي ذهب ضحيتها "محسن فكري" الذي توفي بشاحنة لنقل النفايات عندما حاول عملية منع التخلص من نصف طن من الأسماك التي يمنع إصطيادها إمتثالا لقانون "الراحة البيولوجية".

وجاء الهاشتاغ، تزامنا مع مطالب أصحاب المبادرة على الفايسبوك بتوسيع التحقيق ليشمل البواخر التي تصطاد الأسماك التي يمنع قانون "الراحة البيولوجية" إستخراجها من البحر، بعد كشف التحقيقات أن الأسماك من نوع" أبو سيف " التي حجزت لدى المرحوم "محسن فكري" ممنوع إصطيادها.

هذا، وتوقفت الوقفات الإحتجاجية التي إندلعت منذ الجمعة الماضي، مباشرة بعد إعلان الوكيل العام للملك عن نتائج التحقيقات التي أطاحت بمسؤولين بالسلطة المحلية ومندوبية الصيد البحري ومتهمون آخرون، ووسط توقعات بإطاحة مسؤولين كبار خاصة بمندوبية الصيد البحري.

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الصيد الإحتجاجالاسماك الإصطياد التحقيقات المتهمين شوف تيفي

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