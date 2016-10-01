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فريق البيجيدي يوقع على ''ميثاق ملزم'' للنواب ويشيد بموقف والد المرحوم ''محسن فكري''
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 23:08 فريق البيجيدي يوقع على ميثاق ملزم للنواب ويشيد بموقف والد المرحوم محسن فكري | بوليتيك
فريق البيجيدي يوقع على ''ميثاق ملزم'' للنواب ويشيد بموقف والد المرحوم ''محسن فكري''
كشفت مصادر أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عقد لقاءا دراسيا عشية اليوم الثلاثاء برئاسة سعد الدين العثماني المعين منسقا للفريق من طرف الأمانة العامة خلفا لعبد الله بوانو،بمجلس النواب

شوف تيفي 

كشفت مصادر أن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، عقد لقاءا دراسيا عشية اليوم الثلاثاء برئاسة سعد الدين العثماني المعين منسقا للفريق من طرف الأمانة العامة خلفا لعبد الله بوانو،بمجلس النواب

وأضافت ذات المصادر أن الفريق ناقش في لقائه الحادث المفجع الذي أودى بحياة محسن فكري يوم الجمعة الماضي داخل سيارة شاحنة لنقل النفايات بمدينة الحسيمة.

وأضافت ذات المصادر، أن سعد الدين العثماني أشاد بموقف والد المرحوم محسن فكري الذي وصفه "بالأسطوري"، مؤكدا على أن موقف الحزب والنواب البرلمانيين "أن يسير التحقيق المفتوح في الحادث إلى نهايته، لينال المسؤولون عنه جزاءهم وفق القانون.

وحسب ذات المصادر فإن أعضاء الفريق ترحموا على المواطنين الذين قضوا بجهة العيون الساقية الحمراء، لينتقل اللقاء إلى مناقشة الميثاق الملزم للنواب، حيث يتعين على كل نائب برلماني فاز في اللائحة الوطنية تقديم مبلغ شهري محدد في 7500 درهم للفائز باللائحة المحلية مع دفع أجرة مقر الحزب بالإقليم الذي ينتمي إليه، في حين سيضخ النواب الفائزين في اللائحة الوطنية بقسميها مبلغا شهريا محدد في 9000 درهم.

وناقش نواب البيجيدي في إجتماعهم المنعقد بالبرلمان، توزيع الفريق على اللجان داخل البرلمان، ونقطة الحضور الإجباري والدائم والمسطرة المتبعة ضد المتغيبين عن الجلسات.

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