عاجل: مصادر مقربة من سعد لمجرد: هذه حقيقة صور الفتاة التي اتهمت سعد باغتصابها بفرنسا

نفت مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية،أن الصور المنتشرة عبر بعض المواقع المغربية و الفرنسية و التي تعود للفرنسية من أصل جزائري زاهية ضهار،لا

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نفت مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية،أن الصور المنتشرة عبر بعض المواقع المغربية و الفرنسية و التي تعود للفرنسية من أصل جزائري زاهية ضهار،لا علاقة لها بالفتاة التي تتهم لمجرد باغتصابها.

و حسب ذات المصادر من باريس، و بسبب سرية التحقيقات، لم يتم الإعلان لحدود اليوم الثلاثاء أو الكشف عن هوية المشتكية الفرنسية التي تبلغ 20 عاما.

و ارتبط اسهم زاهية بعد انتشار صورها في قضية سعد لمجرد، عبر مجموعة من المواقع المغربية و الفرنسية، كونها ورطت كل من اللاعبان كريم بنزيمة وفرانك ريبري، وأدخلتهما القضاء بعد علاقات جنسية .