 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

ريحة البراني كتعطعط فالحسيمة وسط ناس حرار مايدوزو عار | مجتمع

ريحة البراني كتعطعط فالحسيمة وسط ناس حرار مايدوزو عار

مسيرة إحتجاجية لكشف الباطو الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة | مجتمع

مسيرة إحتجاجية لكشف ''الباطو'' الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة

فريق البيجيدي يوقع على ميثاق ملزم للنواب ويشيد بموقف والد المرحوم محسن فكري | بوليتيك

فريق البيجيدي يوقع على ''ميثاق ملزم'' للنواب ويشيد بموقف والد المرحوم ''محسن فكري''

عاجل: مصادر مقربة من سعد لمجرد: هذه حقيقة صور الفتاة التي اتهمت سعد باغتصابها بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل: مصادر مقربة من سعد لمجرد: هذه حقيقة صور الفتاة التي اتهمت سعد باغتصابها بفرنسا

حقائق جديدة في قضية لمجرد قبل مثوله أمام القضاء الفرنسي للمرة الثانية بقصر العدالة بباريس | ثقافة و فنون

حقائق جديدة في قضية لمجرد قبل مثوله أمام القضاء الفرنسي للمرة الثانية بقصر العدالة بباريس

صحف جزائرية وتونسية تزور وقائع ما حدث في قضية بائع السمك وتفبرك مغربا تعمه الفوضى | بوليتيك

صحف جزائرية وتونسية تزور وقائع ما حدث في قضية بائع السمك وتفبرك مغربا تعمه الفوضى

البوليس يكشف حقيقة اعتداء ضابط شرطة على شخص | حوادث و حقوق

البوليس يكشف حقيقة اعتداء ضابط شرطة على شخص

البرلمانية خديجة الزياني تعتذر عن تدوينتها وهذا ما قالته عن الريف | بوليتيك

البرلمانية خديجة الزياني تعتذر عن تدوينتها وهذا ما قالته عن الريف

الفنانة حكمت تطير إلى فرنسا من أجل سعد لمجرد | ثقافة و فنون

الفنانة حكمت تطير إلى فرنسا من أجل سعد لمجرد

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

عاجل: مصادر مقربة من سعد لمجرد: هذه حقيقة صور الفتاة التي اتهمت سعد باغتصابها بفرنسا
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 22:33 عاجل: مصادر مقربة من سعد لمجرد: هذه حقيقة صور الفتاة التي اتهمت سعد باغتصابها بفرنسا | ثقافة و فنون
عاجل: مصادر مقربة من سعد لمجرد: هذه حقيقة صور الفتاة التي اتهمت سعد باغتصابها بفرنسا
نفت مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية،أن الصور المنتشرة عبر بعض المواقع المغربية و الفرنسية و التي تعود للفرنسية من أصل جزائري زاهية ضهار،لا

شوف تيفي

نفت مصادر جد قريبة من الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية قضية اغتصاب فتاة فرنسية،أن الصور المنتشرة عبر بعض المواقع المغربية و الفرنسية و التي تعود للفرنسية من أصل جزائري زاهية ضهار،لا علاقة لها بالفتاة التي تتهم لمجرد باغتصابها.

و حسب ذات المصادر من باريس، و بسبب سرية التحقيقات، لم يتم الإعلان لحدود اليوم الثلاثاء أو الكشف عن هوية المشتكية الفرنسية التي تبلغ 20 عاما.

و ارتبط اسهم زاهية بعد انتشار صورها في قضية سعد لمجرد، عبر مجموعة من المواقع المغربية و الفرنسية، كونها ورطت كل من اللاعبان كريم بنزيمة وفرانك ريبري، وأدخلتهما القضاء بعد علاقات جنسية .

 

سعد لمجرد

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب سعد لمجرد اتهامات اغتصب صورة زاهية الضهار

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

حقائق جديدة في قضية لمجرد قبل مثوله أمام القضاء الفرنسي للمرة الثانية بقصر العدالة بباريس | ثقافة و فنون

حقائق جديدة في قضية لمجرد قبل مثوله أمام القضاء الفرنسي للمرة الثانية بقصر العدالة بباريس

الفنانة حكمت تطير إلى فرنسا من أجل سعد لمجرد | ثقافة و فنون

الفنانة حكمت تطير إلى فرنسا من أجل سعد لمجرد

عاجل و بالصورة.. صديقة لمجرد تُوجه رسالة نارية للفنان الدوزي من باريس بعد اعتقال لمعلم | ثقافة و فنون

عاجل و بالصورة.. صديقة لمجرد تُوجه رسالة نارية للفنان الدوزي من باريس بعد اعتقال لمعلم

صادم:هذه مأساة الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجن Fleuryبباريس 24ساعة قبل مثوله بقصر العدالة بفرنسا و هذا ما وقع له | ثقافة و فنون

صادم:هذه مأساة الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجن Fleuryبباريس 24ساعة قبل مثوله بقصر العدالة بفرنسا و هذا ما وقع له

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

الحصاد اليومي.. الدرك الملكي يستعمل القرطاس لتوقيف أخطر بزناس بطنجة‎ | حصاد اليوم
منذ 43 دقيقة

الحصاد اليومي.. الدرك الملكي يستعمل القرطاس لتوقيف أخطر ''بزناس'' بطنجة‎

بالفيديو..رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب لشوف تيفي:ندعو إلى مراجعة المنظومة الانتخابية بالمغرب | بــووز

بالفيديو..رئيس المرصد الوطني لحقوق الناخب لشوف تيفي:ندعو إلى مراجعة المنظومة الانتخابية بالمغرب

شوف الصحافة.. 700 ألف سيارة كهربائية بالمغرب 2030‎ | شوف الصحافة

شوف الصحافة.. 700 ألف سيارة كهربائية بالمغرب 2030‎

تصريح جد مؤثر من أم تبكي بعد اعتقال ابنها في قضية المرحوم فكري..ولدي غير كيجمع الزبل و خدام عليا ..شوفو من حالي | بــووز

تصريح جد مؤثر من أم تبكي بعد اعتقال ابنها في قضية المرحوم ''فكري''..ولدي غير كيجمع الزبل و خدام عليا ..شوفو من حالي

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

ريحة البراني كتعطعط فالحسيمة وسط ناس حرار مايدوزو عار | مجتمع
منذ 49 دقيقة

ريحة البراني كتعطعط فالحسيمة وسط ناس حرار مايدوزو عار

مسيرة إحتجاجية لكشف الباطو الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة | مجتمع

مسيرة إحتجاجية لكشف ''الباطو'' الذي يصطاد الأسماك الممنوعة بالحسيمة

فريق البيجيدي يوقع على ميثاق ملزم للنواب ويشيد بموقف والد المرحوم محسن فكري | بوليتيك

فريق البيجيدي يوقع على ''ميثاق ملزم'' للنواب ويشيد بموقف والد المرحوم ''محسن فكري''

عاجل: مصادر مقربة من سعد لمجرد: هذه حقيقة صور الفتاة التي اتهمت سعد باغتصابها بفرنسا | ثقافة و فنون

عاجل: مصادر مقربة من سعد لمجرد: هذه حقيقة صور الفتاة التي اتهمت سعد باغتصابها بفرنسا

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.