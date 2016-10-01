حقائق جديدة في قضية لمجرد قبل مثوله أمام القضاء الفرنسي للمرة الثانية بقصر العدالة بباريس

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، كشف أستاذ القانون الدولي و المحامي اللبناني المختص في قضايا الاغتصاب أن أقصى مدة يمكن أن يقضيها الفنان المغربي داخل السجن في إطار التحقيقات هي 4 أشهر.

شوف تيفي

في جديد قضية الفنان المغربي سعد لمجرد، كشف أستاذ القانون الدولي و المحامي اللبناني المختص في قضايا الاغتصاب أن أقصى مدة يمكن أن يقضيها الفنان المغربي داخل السجن في إطار التحقيقات هي 4 أشهر.

و قال المحامي في تصريح خص به "إيتي بالعربي"، من المستحيل أن تتجاوز مدة التحقيقات التي يخضع لها الفنان المغربي هذه المدة، مؤكدا في اطلاعه على هذه القضية ،أن لمجرد ليس لديه سجل عدلي.

و في هذا الإطار كان المحامي المغربي سعد السهلي قال لشوف تيفي، في تصريح سابق إذا تبثث الاتهامات الموجهة للمجرد وهي الاغتصاب والاعتداء الجسدي، فسيعاقب في قانون العقوبات الفرنسي بالسجن 15 عاما، إن أثبتت الفحوص الطبية التي تجري على الضحية الفرنسية إصابتها بخدوش أو جروح أو تشوهات وفقا لقانون العقوبات.