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البوليس يكشف حقيقة اعتداء ضابط شرطة على شخص
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 21:15 البوليس يكشف حقيقة اعتداء ضابط شرطة على شخص | حوادث و حقوق
البوليس يكشف حقيقة اعتداء ضابط شرطة على شخص
كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حقيقة شريط فيديو يظهر شخصا مصابا بجروح على مستوى البطن، مع تذييله بتعليقات مفادها أن موظف أمن، برتبة ضابط شرطة، هو من قام بالاعتداء على المعني بالأمر بواسطة

شوف تيفي

كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، عن حقيقة شريط فيديو يظهر شخصا مصابا بجروح على مستوى البطن، مع تذييله بتعليقات مفادها أن موظف أمن، برتبة ضابط شرطة، هو من قام بالاعتداء على المعني بالأمر بواسطة السلاح الأبيض نشرته مواقع إخبارية على شبكة الانترنيت، مؤكدة أنه حمل ادعاءات مغلوطة.

وأوضحت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء، أن خلافا نشب بين الشخص المصاب وأحد أصدقائه من جهة، وشخص ثالث من جهة ثانية، بسبب ما نسب لهذا الأخير من تحرش لفضي بإحدى الفتيات بحي أناسي 7 بمنطقة سيدي البرنوصي بمدينة الدار البيضاء، وذلك مساء أمس الاثنين، وفي حدود الساعة الثامنة والنصف تقريبا. قبل أن يتطور الخلاف بين المعنيين بالأمر إلى تبادل العنف بواسطة أسلحة بيضاء، حيث عمد الشخص الثالث إلى توجيه طعنات للضحية، استدعت نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية.

وذكر بلاغ مصالح أمن الدارالبيضاء، أن عناصر الأمن حجزت السكين المستعمل في الاعتداء، كما أوقفت المشتبه فيه الرئيسي، وصديق الضحية، حيث تقرر الاحتفاظ بهما تحت الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، بينما تم نقل الضحية إلى المستشفى في انتظار تحصيل أقواله في النازلة، مع الإشارة أن هذا الأخير من ذوي السوابق القضائية العديدة في السرقة وترويج الأقراص المهلوسة.

وعليه، فإن ولاية أمن الدار البيضاء تنفي بشكل قاطع تورط أي شرطي في الاعتداء.

 

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