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البرلمانية خديجة الزياني تعتذر عن تدوينتها وهذا ما قالته عن الريف
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 21:08 البرلمانية خديجة الزياني تعتذر عن تدوينتها وهذا ما قالته عن الريف | بوليتيك
البرلمانية خديجة الزياني تعتذر عن تدوينتها وهذا ما قالته عن الريف
يبدو أن بلاغ حزب الحصان نزل كالصاعقة على رأس خديجة الزياني البرلمانية التي خلقت الجدل بسبب تدوينة مثيرة أغضبت الرأي العام وخصوصا المتضامنين مع حادث الحسيمة الأخير.

شوف تيفي

يبدو أن بلاغ حزب الحصان نزل كالصاعقة على رأس خديجة الزياني البرلمانية التي خلقت الجدل بسبب تدوينة مثيرة أغضبت الرأي العام وخصوصا المتضامنين مع حادث الحسيمة الأخير.

وبعيدا عن المزايدات فخديجة الزياني عادت إلى صوابها واعتذرت في نفس الصفحة التي كتبت فيها التدوينة التي خلقت روينة كبيرة وسط الاتحاد الدستوري ودفعته إلى إصدار بلاغ يتبرأ من برلمانيته وعضو فريقه النيابي.

وقالت الزياني أن تدوينتها نابعة من صورة اكتشفت أنها مفبركة وأن التعليق و مضمونه تم حذفه لأنه مرتبط بالصورة، منددة بالاستغلال السياسي للتعليق حسب تدوينتها من طرف بعض الجهات، رافضة الاصطياد في الماء العكر من أجل تحميل التعليق ما لا يحتمل و إخراجه عن السياق الذي جاء فيه .

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تدوينة خديجة الزياني الاتحاد الدستوري الريف

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