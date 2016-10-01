الفنانة حكمت تطير إلى فرنسا من أجل سعد لمجرد

سافرت الفنانة المغربية حكمت إلى الديار الفرنسية من أجل متابعة تداعيات محاكمة سعد لمجرد عن كثب وعن قرب بحكم العلاقة الوطيدة التي تجمع الاثنين منذ سنوات.

شوف تيفي

سافرت الفنانة المغربية حكمت إلى الديار الفرنسية من أجل متابعة تداعيات محاكمة سعد لمجرد عن كثب وعن قرب بحكم العلاقة الوطيدة التي تجمع الاثنين منذ سنوات.

وعلمت "شوف تيفي" أن حكمت سافرت متوجهة إلى العاصمة باريس حيث التقت والد سعد البشير عبدو الذي يعاني أزمة نفسية بسبب ما وقع لابنه بعد حبسه بسبب قضية محاولة اغتصاب صديقته الفرنسية.