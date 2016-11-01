عاجل و بالصورة.. صديقة لمجرد تُوجه رسالة نارية للفنان الدوزي من باريس بعد اعتقال لمعلم

وجهت غيتة العلاكي الصديقة المقربة من الفنان المغربي سعد لمجرد و التي تتواجد حاليا بباريس لمساندة لمعلم في محنته ،لَوْما شديد اللهجة للفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي.

شوف تيفي:م غ

وجهت غيتة العلاكي الصديقة المقربة من الفنان المغربي سعد لمجرد و التي تتواجد حاليا بباريس لمساندة لمعلم في محنته ،لَوْما شديد اللهجة للفنان المغربي عبد الحفيظ الدوزي.

و قالت غيتة التي تعتبر من الأصدقاء المقربين لسعد و لعائلته، عبر منشور لها بالفايسبوك":تلقينا صدمة منك ألمغني المحترم ثم حرام هاذ الحقد كلو بينتيه شكرا على الوجه الآخر شكرا على الحقيقة المرة شكرا حيث حليتي لينا عينينا شكرا الدوزي حيث صدمتينا بنتي على حقيقتك من حقك متضامنش و ترفض توقف مع سعد و أنا متأكدة كون طحتي فنس المشكل كون تضامن معاك سعد.."

و تأتي هذه التدوينة المُباشرة التي وجهتها غيتة للفنان الدوزي في إشارة منها إلى عدم تضامن الدوزي مع سعد و الوقوف معه في محنته.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الفنية لسعد لمجدر كانت قد وجهت دعوة مستعجلة لمجموعة من الفنانين المغاربة ،لإحياء حفل سعد الذي كان من المنتظر أن يحييه بقصر المؤتمرات يوم السبت بباريس، بعدما تم اعتقاله على خلفية تهمة الاغتصاب.