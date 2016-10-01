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عاجل: توقيف ''مقدم شرطة'' نصب على مجموعة من الشباب بهدف التوسط لهم في المباريات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 19:38 عاجل: توقيف مقدم شرطة نصب على مجموعة من الشباب بهدف التوسط لهم في المباريات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني | حوادث و حقوق
عاجل: توقيف ''مقدم شرطة'' نصب على مجموعة من الشباب بهدف التوسط لهم في المباريات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، موظف أمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بالمعهد الملكي للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطه في

شوف تيفي

أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة القنيطرة، اليوم الثلاثاء، موظف أمن، برتبة مقدم شرطة يعمل بالمعهد الملكي للشرطة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن تقريرا للمفشية العامة التابعة لها رصد إخلالات وتجاوزات منسوبة لموظف الشرطة المذكور، قبل أن تحيل الملف على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي باشرت بحثا في النازلة تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وقد خلص البحث القضائي المنجز في القضية - يضيف البلاغ - إلى أن الشرطي المخالف ارتكب عمليات نصب على مجموعة من الأشخاص، مدليا بتصريحات احتيالية مفادها إمكانية التوسط لهم في النجاح في المباريات التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني لولوج أسلاك الشرطة، وذلك مقابل مبالغ مالية.

وأشار المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، قبل أن يتم عرضه على النيابة العامة المختصة بعد الانتهاء من إجراءات البحث في النازلة.

وأبرز أن توقيف الشرطي المذكور يندرج في إطار تدعيم إجراءات التخليق والنزاهة في صفوف موظفي الأمن الوطني، وفي سياق ضمان الشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص أثناء اجتياز مباريات ولوج الوظيفة الأمنية.

 

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