مثير.. الاتحاد الدستوري يتبرأ من برلمانيته خديجة الزياني بسبب تدوينة حول حادث الحسيمة

مباشرة بعد إثارة الجدل حول تدوينة غريبة للبرلمانية خديجة الزياني عن حزب الاتحاد الدستوري على الفايسبوك والتعليقات الغاضبة التي تلت هذه الخطوة الغير مسؤولة والبعيدة عن الاتزان بالحكمة والحنكة

شوف تيفي



مباشرة بعد إثارة الجدل حول تدوينة غريبة للبرلمانية خديجة الزياني عن حزب الاتحاد الدستوري على الفايسبوك والتعليقات الغاضبة التي تلت هذه الخطوة الغير مسؤولة والبعيدة عن الاتزان بالحكمة والحنكة السياسية، تبرأ حزب الحصان من برلمانيته ومن تدوينتها، والتي قالت فيها "على حساب ما كنشوف ف الصورة فالحسن الثاني رحمه الله عندما نعت بالأوباش من كان يقصد.. كان صادقاً.. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

ووصف الاتحاد الدستوري هذا التعليق الشخصي للزياني عبر صفحتها بالخطير وتبرأ من مثل هذه التعليقات غير المسؤولة، ويدينها بشدة، و يعتزم إجراء بحث حول حقيقة هذا التعليق ودوافعه، قبل أن يجري المساطر الداخلية المنصوص عليها في النظامين الأساسي والداخلي للحزب ويتخذ ما يلزمه من إجراء على ضوء نتائجها.