صادم:هذه مأساة الفنان المغربي سعد لمجرد داخل سجن Fleuryبباريس 24ساعة قبل مثوله بقصر العدالة بفرنسا و هذا ما وقع له

علمت ''شوف تيفي'' من مصدر جد مقرب من المحامي الفرنسي'' إيريك ديبون '' الذي تم تكليفه بالدفاع عن قضية سعد لمجرد المعتقل على خلفية اغتصابه فتاة من جنسية فرنسية، أنه قابل لمجرد مساء أمس الاثنين في لقاء لم

شوف تيفي:م غ

علمت "شوف تيفي" من مصدر جد مقرب من المحامي الفرنسي" إيريك ديبون " الذي تم تكليفه بالدفاع عن قضية سعد لمجرد المعتقل على خلفية اغتصابه فتاة من جنسية فرنسية، أنه قابل لمجرد مساء أمس الاثنين في لقاء لم يتجاوز النصف ساعة داخل سجن Fleury بباريس.

وكشف المحامي، الملقب بالوحش، أنه عاين الحالة الصحية والبدنية لسعد المجرد، حيث ظهر بلحية طويلة وكثيفة ووجه شاحب أما بنيته الجسدية فقد تأثرت كثيرا بفعل الإعتقال حيث قد يكون فقد مابين 3 إلى 5 كيلوغرامات من وزنه، بعد دخوله السجن في أقل من أسبوع حسب دردشة المعلم شخصيا مع محاميه..

وأضاف المحامي الذي استمع لسعد قبل مثوله يوم غد الأربعاء بقصر العدالة بباريس، أن الفنان المغربي يعيش وضعية نفسية سيئة و مهزوزة داخل زنزانته الانفرادية بسجن "فلوري".

في سياق متصل، يجد سعد لمجرد صعوبة كبيرة في التواصل باللغة الفرنسية سواء داخل السجن أو في دهاليز المحكمة أثناء الاستماع إليه بحكم أنه كان يعيش سابقا بالولايات المتحدة الأمريكية.

هذا وكانت "شوف تيفي" علمت سابقا أن الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، عبرت عن رغبتها، في التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو بالإضافة إلى محاميه وعدد من المقربين منه بفرنسا.