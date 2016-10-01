عاجل :حافلة للنقل الحضري تقتل رجلا مسنا بالدار البيضاء

شوف تيفي
شهد شارع علي يعتا بمنطقة الحي المحمدي بالبيضاء قبل قليل حادثة سير مميتة راح ضحيتها رجل مسن .
وحسب شهود عيان لشوف تيفي، فإن الحافلة كانت تسير بسرعة جنونية لتصطدم بالرجل المسن وترديه قتيلا على الفور.
و قد تم إشعار المصالح الأمنية والوقاية المدينة بالحادثة الأليمة حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات التابعة للمستشفى محمد الخامس للتشريح الطبي قبل تسليمها إلى ذويها.
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