عاجل :حافلة للنقل الحضري تقتل رجلا مسنا بالدار البيضاء

شهد شارع علي يعتا بمنطقة الحي المحمدي بالبيضاء قبل قليل حادثة سير مميتة راح ضحيتها رجل مسن .

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شهد شارع علي يعتا بمنطقة الحي المحمدي بالبيضاء قبل قليل حادثة سير مميتة راح ضحيتها رجل مسن .

وحسب شهود عيان لشوف تيفي، فإن الحافلة كانت تسير بسرعة جنونية لتصطدم بالرجل المسن وترديه قتيلا على الفور.

و قد تم إشعار المصالح الأمنية والوقاية المدينة بالحادثة الأليمة حيث تم فتح تحقيق في ملابسات الحادث، وتم نقل الجثة إلى مستودع الأموات التابعة للمستشفى محمد الخامس للتشريح الطبي قبل تسليمها إلى ذويها.