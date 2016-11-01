بالصورة..الأميرة للا سلمى تلتقي بالرئيس الفرنسي خلال أشغال المؤتمر العالمي ضد السرطان

التقت الأميرة للا سلمى رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، بباريس، بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على هامش حضورها، خلال أشغال المؤتمر العالمي ضد السرطان.

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التقت الأميرة للا سلمى رئيسة مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان، بباريس، بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، على هامش حضورها، خلال أشغال المؤتمر العالمي ضد السرطان.

وشكل هذا المؤتمر، الذي ينظمه الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان والعصبة الفرنسية لمكافحة السرطان، فرصة لاستعراض جهود الهيئات المدنية لمحاربة هذا الداء، وطرح حلول ومبادرات جديدة لرفع رهاني الوقاية والعلاج.

ويؤكد حضور الأميرة هذا الحدث التزامها المستمر والمتواصل على المستويين الوطني والدولي بمحاربة هذا الداء. وتميز افتتاح المؤتمر بحضور الرئيس الفرنسي السيد فرانسوا هولاند، وعقيلة العاهل الإسباني الملكة لتيثيا الرئيسة الشرفية للجمعية الإسبانية للسرطان، والأميرة الأردنية دينا مرعد.

وبهذه المناسبة، تابعت الأميرة كلمات افتتاح هذا المؤتمر الذي يشارك فيه أزيد من 3500 من الخبراء والمهتمين. وقد ركزت مداخلات المنظمات الدولية العاملة في مجال محاربة داء السرطان على ضرورة تشجيع الباحثين على تطوير العلاجات ونهج مقاربات جديدة تمس كافة الأفراد، وخاصة النساء. وكانت صاحبة السمو الملكي قد شاركت في أشغال مؤتمر القمة لقادة مؤسسات السرطان.