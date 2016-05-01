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غريب.. القنوات العمومية تمنع اليوتيوب من بث منافسات البطولة الوطنية
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 18:27 غريب.. القنوات العمومية تمنع اليوتيوب من بث منافسات البطولة الوطنية | إعلام وتواصل
غريب.. القنوات العمومية تمنع اليوتيوب من بث منافسات البطولة الوطنية
احتج مسؤولو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية على إدارة موقع يوتيوب بسبب بثه لمباريات البطولة الوطنية والمنتخبات الوطنية بشكل مباشر.

"شوف تيفي"

احتج مسؤولو الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون المغربية على إدارة موقع يوتيوب بسبب بثه لمباريات البطولة الوطنية والمنتخبات الوطنية بشكل مباشر.

واعتبر مسؤولو التلفزيون،حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أن الأمر يضر بمصالحه باعتباره مالكا للحقوق الحصرية لمباريات البطولة الوطنية والمنتخبات الوطنية، خصوصا أنه يؤدي مبالغ مالية سنوية للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم للحصول عليها.

ووجه المسؤولون رسالة قبل أن يعقبوها باتصال هاتفي بأحد المسؤولين بالموقع الأمريكي، خلال شوطي مباراة الوداد الرياضي والدفاع الحسني الجديدي التي جرت عصر الجمعة الماضي بملعب الفتح بالرباط لحساب الدورة السابعة من البطولة الوطنية.

واستجابت إدارة الموقع الإلكتروني لطلب المسؤولين المغاربة وأوقفت بث المباراة وتعهدت بعدم تكرار الأمر بالنظر إلى أنها لم تكن على علم بذلك.

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