حقن منع الحمل يستعملها الرجال بذل النساء وهاكيفاش

كشف مجموعة من الباحثين فى جامعة ''إلينوى الأمريكية'' ،مؤخرا عن ابتكار أول حقنة هرمونية لمنع الحمل خاصة للرجال يستمر مفعولها لمدة تفوق 12 شهراً مما يجعلها وسيلة أمنة و فعالة في منع الحمل .

شوف تيفي : علاء الصنوبري



كشف مجموعة من الباحثين فى جامعة "إلينوى الأمريكية" ،مؤخرا عن ابتكار أول حقنة هرمونية لمنع الحمل خاصة للرجال يستمر مفعولها لمدة تفوق 12 شهراً مما يجعلها وسيلة أمنة و فعالة في منع الحمل .



وأوضحت الدراسة الأمريكية أن الحقنة تحتوي على مادة تسمى "Vasalge" و التي تمنع بدورها وجود الحيوانات المنوية في السائل المنوي، وبمعنى آخر يخرج السائل المنوي دون الحيوانات المنوية وهو العنصر المهم في عملية الإخصاب و حدوث حمل عند الزوجة.



وأضاف الباحثون أنها ستكون أول وسيلة غير دائمة لمنع الحمل من قبل الرجال، وقد أثبتت فعاليتها بنسبة 96 في المئة في الاختبارات التي أجريت على 270 رجلا استخدموه .