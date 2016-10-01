عاجل: توقيف ''قايد'' ينصب باسم القصر الملكي بالدار البيضاء في جلسة خمرية بأحد الفنادق المصنفة

أوقفت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة أنفا، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، شخصا ينصب على مجموعة من الفنادق الكبرى المصنفة مستغلا اسم القصر الملكي.

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أوقفت العناصر الأمنية التابعة لمنطقة أنفا، بمدينة الدار البيضاء، اليوم الثلاثاء، شخصا ينصب على مجموعة من الفنادق الكبرى المصنفة مستغلا اسم القصر الملكي.

وحسب مصادرنا كان هذا الشخص المسمى (صلاح الدين.ل) و الذي ينحذر من مدينة فاس، يوهم الضحايا أنه "قائد"، ويقيم بالفنادق قصد مباشرة عمله، حيث يحجز جناحا خاصا.

وتمكنت الشرطة بالإيقاع بالمتهم متلبسا داخل فندق بالدار البيضاء رفقة شخصين آخرين في جلسة خمرية، بعد توصلها بعدة شكايات...نتيجة الشكوك المحاطة في سلوكه البعيدة كل البعد عن تصرفات رجال السلطة، ومباشرة بعد القبض عليه اعترف بكل ما نسب إليه.