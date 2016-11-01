بالصور.. فاجعة طرقية بمدينة خريبكة هذه تفاصيلها

"شوف تيفي": زينب نمروك
لا زالت حرب الطرق ببلادنا تحصد المزيد من الضحايا، حيث شهدت الطريق الوطنية بمدينة خريبكة حادثة سير خطيرة بعد اصطدام دراجة نارية بسيارة أجرة صغيرة قرب مستشفى الشيخ زايد.
وقد أدى هذا الحادث، إلى تكسير جزء كبير من سيارة الأجرة ، في حين، نقل صاحب الدراجة النارية الذي تعرض لجروح خطيرة إلى مستعجلات المستشفى الجهوي بمدينة خريبكة.
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