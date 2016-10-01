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بالفيديو..مغربيات يسافرن إلى باريس لمساندة سعد لمجرد و يتظاهرن أمام قصر العدالة تحت شعار je suis saad
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 17:10 بالفيديو..مغربيات يسافرن إلى باريس لمساندة سعد لمجرد و يتظاهرن أمام قصر العدالة تحت شعار je suis saad | ثقافة و فنون
بالفيديو..مغربيات يسافرن إلى باريس لمساندة سعد لمجرد و يتظاهرن أمام قصر العدالة تحت شعار je suis saad
علمت ''شوف تيفي'' أن مجموعة من المعجبات بالفنان المغربي سعد لمجرد، وصلن اليوم الثلاثاء، إلى باريس، للمشاركة في وقفة تضامنية أمام قصر العدالة مع الفنان المغربي سعد لمجرد على خلفية اعتقاله.

شوف تيفي:ماريا جعدود

علمت "شوف تيفي" أن مجموعة من المعجبات بالفنان المغربي سعد لمجرد، وصلن اليوم الثلاثاء، إلى باريس، للمشاركة في وقفة تضامنية أمام قصر العدالة مع الفنان المغربي سعد لمجرد على خلفية اعتقاله.

وعبرت معجبات سعد المجرد عن مساندتهن للمعلم الذي وصفوه بالفنان الخلوق و المؤدب حيث قالت إحدى المعجبات وهي خريجة برنامج استوديو دوزيم في موسمه الثاني في اتصال مع "شوف تيفي" أن سعد المجرد لا يستحق أن يدخل السجن ولو ليوم واحد وان ما حصل له هو مؤامرة وأكدت آن القانون الفرنسي سيبين براءة المعلم وسيعود لجمهوره في اقرب وقت.

للتذكير من المنتظر أن تجرى يوم غد الأربعاء بقصر العدالة في باريس مواجهة بين سعد المجرد والفتاة الفرنسية التي وجهت له تهمة الاغتصاب .

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي ماريا جعدود المعلم سعد المجرد المعجبات قصر العدالة فرنسا.

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