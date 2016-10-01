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انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

عاجل : المكتب السياسي للحركة الشعبية يعقد اجتماعا لتحديد شروط التفاوض مع بن كيران
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 16:32 عاجل : المكتب السياسي للحركة الشعبية يعقد اجتماعا لتحديد شروط التفاوض مع بن كيران | بوليتيك
عاجل : المكتب السياسي للحركة الشعبية يعقد اجتماعا لتحديد شروط التفاوض مع بن كيران
كشف مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن إجتماعا حاسما لأعضاء المكتب السياسي ،سيعقد عشية اليوم الثلاثاء لمناقشة تفويض امحند العنصر لقيادة المشاورات مع عبد الإله بن كيران لتشكيل

شوف تيفي

كشف مصدر من داخل المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية أن إجتماعا حاسما لأعضاء المكتب السياسي ،سيعقد عشية اليوم الثلاثاء لمناقشة تفويض امحند العنصر لقيادة المشاورات مع عبد الإله بن كيران لتشكيل الحكومة المقبلة.

وأفاد ذات المصدر، أن لقاءا عقد مساء أمس الإثنين بين امحند العنصر ورئيس الحكومة بن كيران بإقامة هذا الأخير، حيث أبلغ زعيم الحركة الشعبية رئيس الحكومة أن الهيئة السياسية لحزب السنبلة لم تقرر بعد المشاركة في الحكومة، وأن المجلس الوطني الذي إنعقد سابقا فوض للمكتب السياسي إتخاذ الموقف المناسب.

وأضاف ذات المصدر، أن امحند العنصر سيقدم المعطيات التي حصل عليها من إجتماعه أمس الإثنين مع رئيس الحكومة، وبناءا على ذلك سيتخذ المكتب السياسي الإجراءات اللازمة، بما فيها شروط الحزب للمشاركة في الحكومة المقبلة.

 

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