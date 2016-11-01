عاجل و بالصور مدرسة مهجورة بالبيضاء تتحول لوكر للدعارة و المنحرفين

شوف تيفي:علاء الصنوبري
يشتكي سكان حي الحاج فاتح بمنطقة الالفة بمدينة الدار البيضاء، من تحول مدرسة بالحي لوكر للمنحرفين وممارسة الدعارة،يظهر ذلك جليا من خلال صورت توصلت بها"شوف تيفي" تظهر انتشار قارورات "الشيشا" و مجموعة من النفايات.
و يطالب سكان الحي بتدخل عاجل من طرف المسؤولين ،لثني هؤلاء المنحرفين الذين يقصدون المكان عن أفعالهم الاجرامية التي تشكل إزعاجا كبيرا للساكنة و تهدد سلامتهم.
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