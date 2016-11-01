بالصورة..الفنان البشير عبدو يفتخر بابنه سعد لمجرد و هو يقيم الصلاة و يرثل القرآن و هذا ما قاله

''هذا أصل وتربية ولدي سعد'': هكذا علق الفنان المغربي البشير عبدو على فيديو تم تداوله اليوم الثلاثاء على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله ابنه سعد لمجرد المعتقل بفرنسا على خلفية

شوف تيفي:ماريا جعدود

"هذا أصل وتربية ولدي سعد": هكذا علق الفنان المغربي البشير عبدو على فيديو تم تداوله اليوم الثلاثاء على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر من خلاله ابنه سعد لمجرد المعتقل بفرنسا على خلفية اغتصاب فتاة فرنسية،(يظهر) و هو يقيم الصلاة و يرثل القرآن.

وافتخر البشيرعبدو بأخلاق ابنه من خلال هذا المنشور الذي تفاعل معه جمهور لمعلم بشكل كبير، راجين من الله أن يتم إطلاق سراحه في اقرب وقت ليعود إلى حضن عائلته ووطنه وجمهوره.

للإشارة، كان مدير أعمال سعد لمجرد، قد كشف يوم أمس الاثنين، أن عائلة سعد طلبت من الملك محمد السادس أن يساعد المجرد في حل هذه القضية، حيت تم تكليف المحامي الفرنسي "ايريك ديبون موريتي" للترافع في هذه القضية.