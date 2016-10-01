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حقائق جديدة في قضية مربية مكناس: فتح بحث قضائي في الواقعة التي هزت دور الحضانة بالعاصمة الاسماعيلية
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 14:50 حقائق جديدة في قضية مربية مكناس: فتح بحث قضائي في الواقعة التي هزت دور الحضانة بالعاصمة الاسماعيلية | حوادث و حقوق
حقائق جديدة في قضية مربية مكناس: فتح بحث قضائي في الواقعة التي هزت دور الحضانة بالعاصمة الاسماعيلية
بعد انتشار فيديو الرضيع المعذب الذي صوره والداه وهو يبكي من شدة الألم، كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس أمر بفتح بحث قضائي في هذه الواقعة التي هزت العاصمة

شوف تيفي
بعد انتشار فيديو الرضيع المعذب الذي صوره والداه وهو يبكي من شدة الألم، كشف مصدر مطلع أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمكناس أمر بفتح بحث قضائي في هذه الواقعة التي هزت العاصمة الإسماعيلية، بعد تعنيف وتعذيب طفل لا يتجاوز عمره 8 أشهر داخل حضانة للأطفال بمكناس.
وظهر الطفل الصغير في الفيديو الذي تم نشره على نطاق واسع بوجه مجروح وبه كدمات خلفت له آلام حيث ظهر في الفيديو وهو يصرخ من شدة الألم، وقال والده أن المربية هي التي تسببت له في هذه الجروح ومن غير المعقول أن يكون مرتكبها طفل صغير في حق ابنه.
إلى ذلك علمت شوف تيفي من مصدر مطلع أن الشرطة القضائية بمكناس استمعت إلى المتهمة، ومن المنتظر أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة.

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رضيع تعذيب مكناس شوف تيفي تحقيق بحث

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