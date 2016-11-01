عاجل و بالفيديو..الدرك الملكي يستعمل القرطاس لتوقيف أخطر ''بزناس'' بطنجة

علمت ''شوف تيفي'' أن مطاردة هوليودية، بين عناصر الدرك الملكي بمدينة طنجة و مروج للمخدرات صدرت في حقه مذكرات بحث وطنية، جرت فصولها ظهر اليوم الثلاثاء، بدوار العنبر بمدينة البوغاز ،حين أبدى متورط في

شوف تيفي



علمت "شوف تيفي" أن مطاردة هوليودية، بين عناصر الدرك الملكي بمدينة طنجة و مروج للمخدرات صدرت في حقه مذكرات بحث وطنية، جرت فصولها ظهر اليوم الثلاثاء، بدوار العنبر بمدينة البوغاز ،حين أبدى متورط في قضية الاتجار في المخدرات القوية ،مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض.



المطاردة وحسب مصادر خاصة لشوف تيفي، انتهت بإطلاق النار من مسدس عنصر من الدرك الملكي دفاعا عن نفسه من "البزناس الذي يروج الكوكايين" و سقط أرضا، مضيفة، أن الرصاص أصاب الموقوف على مستوى رجله اليسرى ،ليتم توقيفه على الفور أمام أعين سكان حيّه.



و حسب مصادرنا فإن البحث يجريه الدرك الملكي بطنجة الذي يتابع القضية







