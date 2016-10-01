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النيابة العامة تفتح تحقيقا حول من روج هاشتاغ '' طحن_مو'' و استغل قضية المرحوم محسن فكري
بتاريــخ : 1 نونبر 2016 / 14:08 النيابة العامة تفتح تحقيقا حول من روج هاشتاغ طحن_مو و استغل قضية المرحوم محسن فكري | بوليتيك
النيابة العامة تفتح تحقيقا حول من روج هاشتاغ '' طحن_مو'' و استغل قضية المرحوم محسن فكري
كما أكدت ذلك'' شوف تيفي'' في خبر سابق، كشفت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، حقيقة هاشتاغ ''# طحن-مو''، الذي انتشر مباشرة بعد وفاة ''بائع السمك'' المرحوم محسن فكري،مؤكدة أنه مجرد اختلاق وإشاعة لا أساس لها من

شوف تيفي
كما أكدت ذلك" شوف تيفي" في خبر سابق، كشفت النيابة العامة اليوم الثلاثاء، حقيقة هاشتاغ "# طحن-مو"، الذي انتشر مباشرة بعد وفاة "بائع السمك" المرحوم محسن فكري،مؤكدة أنه مجرد اختلاق وإشاعة لا أساس لها من الصحة.
و أكد بلاغ توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه عقب إحالة 11 متهما في قضية وفاة بائع الأسماك محسن فكري، أن البحث الذي باشرته الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في النازلة "أثبت عدم صدور أي أمر بالاعتداء على الضحية من طرف أية جهة".
وبهذا النفي الصادر عن الوكيل العام للملك، و حسب ذات المصدر، تكون فرضية تورط ممثلي السلطة والأمن في التحريض على قتل الفقيد قد طويت بشكل نهائي، لكن يبقى التساؤل الأكثر إلحاحا من هو الشخص أو الجهة التي روجت لهذا الهاشتاغ بهدف تأجيج الوضع الأمني وتحميل هذه القضية أكثر من حمولتها الاعتيادية،حيث أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي
و أفاد الوكيل العام للملك بالحسيمة، أن الجديد في هذه القضية، هو إنجاز محضر إتلاف السلعة المصادرة قبل القيام بهذه المهمة، وهو تغيير صارخ للحقيقة، ويعتبر من منظور القانون الجنائي جناية التزوير في محررات رسمية، مضيفا أنه لم يثبت من وثائق الملف نهائيا انصراف إرادة أي من المتهمين لإزهاق روح "بائع السمك"، وإنما نجمت الوفاة عن تشغيل عرضي لجهاز التحكم في آلية الضغط على النفايات بالشاحنة، مما أفضى إلى حدوث الوفاة.

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النيابة العامة تفتح تحقيقا حول من روج هاشتاغ طحن_مو و استغل قضية المرحوم محسن فكري

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