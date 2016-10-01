بالفيديو:بعد بيبسي..شركة مغربية كبرى تنوي فك الارتباط الإعلاني مع الفنان سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة الاغتصاب

بعد شركة المشروبات الغازية ''بيبسي''،علمت ''شوف تيفي'' أن شركة مغربية كبرى،تنوي فك الارتباط الإعلاني الذي يربطها بالفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

شوف تيفي

بعد شركة المشروبات الغازية "بيبسي"،علمت "شوف تيفي" أن شركة مغربية كبرى،تنوي فك الارتباط الإعلاني الذي يربطها بالفنان المغربي سعد لمجرد بعد اعتقاله بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية.

و يعتبر هذا الاعلان الأول للمجرد داخل المغرب و الذي يأتي بعد النجاح الباهر و الانتشار الواسع الذي حققه في العالم العربي خصوصا بعد أغنية " انتي " التي حطمت مجموعة من الأرقام القياسية .

تجدر الإشارة أن الفنان المغربي ،قال في التحقيقات أمام المدعي العام بقصر العدالة، إنه بريء من جميع التهم التي وجهتها له الشابة الفرنسية، جاء ذلك على لسان صحفي فرنسي بجريدة le parisien الذي اضطلع على محضر القضية المثيرة.



