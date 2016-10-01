عاجل: أمر ملكي بإقالة وزير المالية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ان أمرا ملكيا صدر مساء الاثنين يقضي بإعفاء وزير المالية ابراهيم بن عبد العزيز العساف من منصبه.

شوف تيفي: وكالات

ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية ان أمرا ملكيا صدر مساء الاثنين يقضي بإعفاء وزير المالية ابراهيم بن عبد العزيز العساف من منصبه.

ويأتي قرار إعفاء العساف (67 عاما) الذي يشغل منصبه منذ عشرين عاما، في وقت تحاول المملكة اصلاح اقتصادها لتعويض انخفاض العائدات النفطية.

كما أعفى الملك سلمان بن عبد العزيز محمد بن عبدالله الجدعان الذي يرأس منذ يناير 2015 مجلس هيئة السوق المالية من منصبه وعينه وزيرا للمالية بدلا من العساف.



وأكد أمر ملكي اخر تعيين العساف وزير دولة وعضوا بمجلس الوزراء.

وكان دبلوماسي اجنبي ابلغ وكالة فرانس برس قبل اسابيع بأن هناك حديثا عن تغيير وزير المالية.