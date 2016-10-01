عاجل و بالفيديو:أول رد لسعد لمجرد بعد اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية..من قلب التحقيقات و هذا ما قاله للمدعي العام

في أول رد له على كل الاتهامات التي وجهتها له فتاة من جنسية فرنسية باغتصابها و تعنيفها، نفى الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية هذه القضية، وقائع هذه التهمة الموجهة له.

شوف تيفي:م غ

في أول رد له على كل الاتهامات التي وجهتها له فتاة من جنسية فرنسية باغتصابها و تعنيفها، نفى الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية هذه القضية، وقائع هذه التهمة الموجهة له.

وقال لمجرد في التحقيقات أمام المدعي العام بقصر العدالة، إنه بريء من جميع التهم التي وجهتها له الشابة الفرنسية، جاء ذلك على لسان صحفي فرنسي بجريدة le parisien الذي اضطلع على محضر القضية المثيرة.

و قال الصحفي المختص ،Thimotyi Botri،الذي حصل على تفاصيل القضية من داخل مركز الشرطة ،في حوار أجراه معه "ايتي بالعربي"، أن المحامي الفرنسي المكلف بالدفاع عن قضية لمجرد وحده من حضر التحقيقات التي استدعت نقل لمجرد إلى سجن Fleury.

للإشارة قد تم تكليف المحامي الفرنسي ،إريك ديبون موريتي للدفاع عن سعد لمجرد في هذه القضية بعد هذه التهمة الذي أودع على إثرها السجن مساء الجمعة الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية "عنف جنسي".