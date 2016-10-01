من جديد ضبط أزيد من 11 طنا من البلاستيك بإحدى الوحدات غير المرخصة بالدار البيضاء

تمكنت عناصر الدرك الملكي بعين السبع، يوم أمس الاثنين، من ضبط 11 طنا و780 كلغ من المواد البلاستيكية بإحدى الوحدات غير المرخصة بالجماعة القروية مجاطية اولاد الطالب.

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تمكنت عناصر الدرك الملكي بعين السبع، يوم أمس الاثنين، من ضبط 11 طنا و780 كلغ من المواد البلاستيكية بإحدى الوحدات غير المرخصة بالجماعة القروية مجاطية اولاد الطالب.

وعلم لدى السلطات المحلية بولاية الدار البيضاء أن هذه الكمية التي تم ضبطها خلال عملية تفتيش أحد المخازن التابع لشركة "بلاستيك.كورن" الواقع بدوار مرشيش، تضم 4 أطنان و780 كلغ من أكياس ولفائف بلاستيكية و4 أطنان من المواد الأولية التي تستعمل في صناعة هذه الأكياس و3 أطنان من النفايات البلاستيكية، إلى جانب آلات تستخدم في صناعة الأكياس البلاستيكية.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه تم بأمر من النيابة العامة المختصة إيقاف مالك المخزن وتقديمه للعدالة، فضلا عن تسليم المواد والآلات المحجوزة إلى المصالح المختصة.





