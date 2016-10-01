هذه حقيقة صور إضرام النار في سيارات ومنشآت عمومية بمدينة الحسيمة

أكدت مصادر مطلعة، أن الصور التي نشرتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر اندلاع النيران في سيارات للشرطة وممتلكات خاصة، وتخريب بعض المنشآت، تعود للأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة في

شوف تيفي

أكدت مصادر مطلعة، أن الصور التي نشرتها بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتظهر اندلاع النيران في سيارات للشرطة وممتلكات خاصة، وتخريب بعض المنشآت، تعود للأحداث التي شهدتها مدينة الحسيمة في ربيع سنة 2011.

ونفت ذات المصادر بشكل قاطع، تسجيل أي مساس بالأمن والنظام العام خلال المسيرات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة الحسيمة، في أعقاب وفاة بائع الأسماك محسن فكري ليلة الجمعة 28 أكتوبر الماضي.

وفي ذات السياق، ندد عدد من رواد الفايسبوك " بنشر جهات غير معلومة لهذه الصور القديمة وإسقاطها على الوضع الحالي بمدينة الحسيمة، في محاولة لجرّ المتظاهرين إلى أعمال عنف غير محسوبة العواقب، وتقديم صورة مغلوطة على الوضع الأمني بالمدينة".





