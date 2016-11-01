عاجل و بالصور: شاهد أول منشور للفنان البشير عبدو بعد اعتقال ابنه لمعلم بفرنسا

بعد سفره إلى فرنسا منذ الأسبوع الماضي، للوقوف إلى جانب ابنه المدلل الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية،نشر قبل قليل من مساء يومه الاثنين،الفنان المغربي البشير

شوف تيفي

بعد سفره إلى فرنسا منذ الأسبوع الماضي، للوقوف إلى جانب ابنه المدلل الفنان المغربي سعد لمجرد المعتقل على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة فرنسية،نشر قبل قليل من مساء يومه الاثنين،الفنان المغربي البشير عبدو صورة تجمعه بنجله سعد.

و حصدت الصورة بعد دقائق قليلة من نشرها،إعجاب الكثير من محبي النجمين ،حيث يظهر لمجرد في صورة و هو يقبل يد والده البشير عبدو.

و لم يرفق زوج الفنانة المغربية نزهة الركراكي،الصورة بأي تعليق،تاركا المجال أمام جمهور لمجرد الذين عبروا عن تضامنهم الكبير مع سعد و قضيته.

تجدر الإشارة،أن رضى البرادي مدير أعمال المغني المغربي، سعد لمجرد،صرح مساء اليوم لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن أسرة هذا الأخير، طلبت دعم الملك محمد السادس ، الذي أبى إلا أن يستجيب في إطار قرينة البراءة و احترام استقلالية القضاء الفرنسي