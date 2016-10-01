عاجل : مسؤولون بالسلطة المحلية والصيد البحري ضمن المحالين على قاضي التحقيق بالحسيمة في هذه للحظات في قضية المرحوم''محسن فكري''

كشفت مصادر من أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، أن الثمانية المحالين على قاضي التحقيق بالمحكمة في هذه اللحظات، بينهم مسؤولون بالسلطة المحلية وأطر رفيعة المستوى بقطاع الصيد البحري.

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كشفت مصادر من أمام محكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، أن الثمانية المحالين على قاضي التحقيق بالمحكمة في هذه اللحظات، بينهم مسؤولون بالسلطة المحلية وأطر رفيعة المستوى بقطاع الصيد البحري.

وأضافت ذات المصادر، أن خليفة قائد بإحدى المقاطعات وإطارين بمندوبية الصيد البحري لمدينة الحسيمة ضمن المتواجدين حاليا عند قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف، بالإضافة إلى ثلاثة مستخدمين بشركة النظافة بينهم السائق وعامل ومسؤول بالشركة، وإثنين من أصدقاء المرحوم "محسن فكري" الذي توفي الجمعة الماضي في حادثة مؤلمة خلفت إحتجاجت سلمية بمختلف المدن المغربية بينها الحسيمة و التي طالب من خلالها المغاربة بمعاقبة المسؤولين.