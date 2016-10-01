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صورة جديدة و معبرة للأميرة للا سلمى رفقة طفل إفريقي تلهب الفايسبوك
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 23:47 صورة جديدة و معبرة للأميرة للا سلمى رفقة طفل إفريقي تلهب الفايسبوك | بوليتيك
صورة جديدة و معبرة للأميرة للا سلمى رفقة طفل إفريقي تلهب الفايسبوك
تداول صباح اليوم الاثنين مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة للأميرة للاسلمى وهي تتحدث لطفل إفريقي بكل تواضع وبنظرات تعبر عن تواضع الأميرة.

شوف تيفي : ماريا جعدود

تداول صباح اليوم الاثنين مجموعة من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك صورة للأميرة للاسلمى وهي تتحدث لطفل إفريقي بكل تواضع وبنظرات تعبر عن تواضع الأميرة.

وعلق رواد العالم الأزرق على الصورة معبرين عن إعجابهم حيث قال البعض منهم "تبارك الله لالة سلمى متواضعة"و"هاذي هي سيدة المغرب الله يحجبها"و"سبحان الله من عينيها باينة طيية عاش الملك او ديما مغرب"
وحصدت الصورة العديد من اللايكات.

وليست هذه هي المرة الأولى التي تظهر فيها الأميرة رفقة الأطفال،خصوصا منهم المرضى.

 

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‫شوف تيفي

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شوف تيفي ماريا جعدود الملك الأميرة سلمى المغرب إفريقي صورة.

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