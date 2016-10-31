عاجل : قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالحسيمة يباشر التحقيق مع 8 معتقلين في هذه اللحظات

قال موفد ''شوف تيفي'' من أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالحسيمة يباشر التحقيق مع ثمانية معتقلين على خلفية وفاة المرحوم ''محسن فكري'' بشاحنة لنقل النفايات بعد سحقه من

شوف تيفي

قال موفد "شوف تيفي" من أمام محكمة الإستئناف بالحسيمة، أن قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بالحسيمة يباشر التحقيق مع ثمانية معتقلين على خلفية وفاة المرحوم "محسن فكري" بشاحنة لنقل النفايات بعد سحقه من طرف آلة تدوير الأزبال.

وأفاد ذات المصدر، أن المعتقلين الثمانية الذين تم تقديمهم ينقسمون بين من كان في موقع الحدث وآخرون ينتمون لشركة النظافة بالمدينة وأطر في قطاعات أخرى.

وقال ذات المصدر، أن الأجهزة المشرفة على عملية التحقيق، تكثف جهودها لفك لغز الحادثة التي حركت عواطف المغاربة الذين خرجوا في أشكال إحتجاجية بجميع المدن المغربية تقريبا.

هذا، وأصدر يوم أمس الأحد الملك محمد السادس أوامره لوزير الداخلية محمد حصاد، "بفتح تحقيق عاجل مع التطبيق الصارم للقانون في حق الجميع، ليكونوا عبرة لكل من يخل أو يقصر خلال القيام بمهامه ومسؤولياته".