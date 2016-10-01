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عاجل : إستقالة أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي بعد دعابته التي أغضبت عبد الفتاح السيسي
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 23:19 عاجل : إستقالة أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي بعد دعابته التي أغضبت عبد الفتاح السيسي | دولي
عاجل : إستقالة أمين عام منظمة المؤتمر الإسلامي بعد دعابته التي أغضبت عبد الفتاح السيسي
قدم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني إستقالته اليوم لأسباب صحية، بعد أيام على مزحة في مؤتمر التعليم بتونس خلقت جدلا واسعا بعد تفسيرها بكونها تتعلق برئيس جمهورية مصر عبد الفتاح

شوف تيفي

 قدم الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إياد مدني إستقالته اليوم لأسباب صحية، بعد أيام على مزحة في مؤتمر التعليم بتونس خلقت جدلا واسعا بعد تفسيرها بكونها تتعلق برئيس جمهورية مصر عبد الفتاح السيسي.


وأصدرت منظمة التعاون الإسلامي بياناً يفيد بتقديم الأمين العام للمنظمة إياد مدني استقالته اليوم لأسباب صحية، فيما رشحت المملكة العربية السعودية يوسف العتيمين وزير الشؤون الاجتماعية الأسبق للمنصب، الذي وافقت عليه السلطات مصر التي أعلنت عن دعمها للمرشح المقترح من طرف المملكة العربية السعودية.


وكان الأمين العام المستقيل أصدر بيانا لتوضيح ما حدث قائلاً "إن ما ذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة، ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي".


وحسب مواقع إعلامية سعودية، فإياد مدني أعرب في باينه أنه "يكن للرئيس السيسي احتراماً وتقديراً كبيرين كقائد عربي محنك، يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة‫".



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