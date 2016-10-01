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نقل ثماني حالات مستعجلة من مدينة طرفاية عبر المروحية الطبية الى مستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 22:19 نقل ثماني حالات مستعجلة من مدينة طرفاية عبر المروحية الطبية الى مستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون | مجتمع
نقل ثماني حالات مستعجلة من مدينة طرفاية عبر المروحية الطبية الى مستشفى مولاي الحسن بالمهدي بالعيون
تم اليوم الاثنين نقل ثماني حالات مستعجلة قادمة من مدينة طرفاية الى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون عبر المروحية الطبية الخاصة بالأقاليم الجنوبية.

 شوف تيفي

تم اليوم الاثنين نقل ثماني حالات مستعجلة قادمة من مدينة طرفاية الى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بن المهدي بالعيون عبر المروحية الطبية الخاصة بالأقاليم الجنوبية.

وقال المدير الجهوي لوزارة الصحة رشدي قدار "لقد تم نقل ستة أشخاص يخضعون لعملية تصفية الكلي، بتنسيق مع السلطات المحلية والسلطات الأمنية والعسكرية بطرفاية الى الضفة الشمالية لواد الساقية الحمراء بواسطة سيارات الإسعاف ليتم نقلهم بعد ذلك عبر المروحية الطبية من خلال رحلتين الى المستشفى الجهوي مولاي الحسن بالمهدي".

وأضاف قدار، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تم نقل حالاتين اخريين بالمروحية الطبية إحداهما تعاني من داء السكري ومرض القلب، والثانية تعاني من مرض القلب، مشيرا الى أن فرقة طبية متعددة الاختصاصات تضم طبيبة مختصة في طب المستعجلات والكوارث وطبيبة اختصاصية في الصيدلة وممرضتين توجهت الى الضفة الشمالية لواد الساقية الحمراء، حيث تم إجراء فحوصات طبية في عين المكان لفائدة الأشخاص الذين ظلوا عالقين هناك.

وذكر السيد قدار أنه في اطار التدخلات المستعجلة التي تم القيام بها لتقديم الدعم والمساعدة للأشخاص العالقين جراء انقطاع الطريق الرابطة بين العيون وطرفاية بسبب جريان واد الساقية الحمراء وارتفاع منسوبه المائي، تم توفير الحليب للأطفال الرضع وتوزيع الأدوية بالمجان.



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