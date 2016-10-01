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أول خروج إعلامي لمدير أعمال سعد لمجرد بخصوص تدخل الملك في قضية لمعلم بعد اعتقاله بباريس..تفاصيل مثيرة
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 20:57 أول خروج إعلامي لمدير أعمال سعد لمجرد بخصوص تدخل الملك في قضية لمعلم بعد اعتقاله بباريس..تفاصيل مثيرة | بوليتيك
أول خروج إعلامي لمدير أعمال سعد لمجرد بخصوص تدخل الملك في قضية لمعلم بعد اعتقاله بباريس..تفاصيل مثيرة
قال رضى البرادي مدير أعمال المغني المغربي، سعد لمجرد، أن أسرة هذا الأخير، طلبت دعم الملك محمد السادس ، الذي أبى إلا أن يستجيب في إطار قرينة البراءة و احترام استقلالية القضاء الفرنسي .

شوف تيفي
قال رضى البرادي مدير أعمال المغني المغربي، سعد لمجرد، أن أسرة هذا الأخير، طلبت دعم الملك محمد السادس ، الذي أبى إلا أن يستجيب في إطار قرينة البراءة و احترام استقلالية القضاء الفرنسي .

وأضاف البرادي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المحامي ،إريك ديبون موريتي الذي تم توكيله من قبل سعد لمجرد، وافق على القيام بهذه المهمة، مشيرا الى أن هناك مسطرة تأخذ مسارها '' ولدينا بطبيعة الحال الثقة في العدالة الفرنسية''.

يشار الى أنه تم توجيه التهمة للمغني المغربي وأودع السجن مساء الجمعة الماضي، للاشتباه في تورطه في قضية ''عنف جنسي''.
وتقدم دفاعه بطلب استئناف قرار الاعتقال.

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