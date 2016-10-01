عاجل و انفراد.. هذا ما قررته الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها في فرنسا

علمت ''شوف تيفي'' أن الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، عبرت عن رغبتها اليوم الاثنين ، في التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو بالإضافة

شوف تيفي

علمت "شوف تيفي" أن الفتاة الفرنسية التي اتهمت لمعلم باغتصابها، عبرت عن رغبتها اليوم الاثنين ، في التنازل لسعد في هذه القضية بعد مفاوضات جادة تدخل فيها والد لمجرد الفنان المغربي البشير عبدو بالإضافة إلى محاميه وعدد من المقربين منه بفرنسا.

و جاء هذا الخبر الذي خلف نوعا من الارتياح لدى عائلة لمجرد و المقربين منه، مباشرة بعد تكليف المحامي الفرنسي "إيريك ديبون موريتي" الملقب بالوحش ،الاشرف على هذه القضية.

و كان "إيريك ديبون " محامي القصر الملكي بباريس، قد كشف اليوم الإثنين، لصحيفة لوفيعارو الفرنسية، أنه سيجري أول مقابلة مع الفنان المغربي سعد لمجرد يوم الأربعاء للاطلاع على تفاصيل القضية، بعد تكليفه اليوم بالمرافعة باعتباره المحامي الحاصل على أكبر عدد من أحكام التبرئة بفرنسا.

يذكر أن لمجرد تم احتجازه في زنزانة انفرادية حفاظا على سلامته، نظرا لما يتعرض له المتهمون عادة بقضايا الاغتصاب أو الاعتداء الجنسي من مضايقات من قبل السجناء الآخرين.