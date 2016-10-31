عاجل: أول لقاء بين المحامي ''الوحش'' وسعد لمجرد يوم الأربعاء وهذه التفاصيل

كشف المحامي الفرنسي ''إيريك ديبون موريتي'' الملقب بالوحش بفرنسا، لجريدة لوفيغارو الفرنسية، اليوم الإثنين، أنه سيجري أول مقابلة مع الفنان المغربي سعد لمجرد يوم الأربعاء للاطلاع على تفاصيل القضية،



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كشف المحامي الفرنسي "إيريك ديبون موريتي" الملقب بالوحش بفرنسا، لجريدة لوفيغارو الفرنسية، اليوم الإثنين، أنه سيجري أول مقابلة مع الفنان المغربي سعد لمجرد يوم الأربعاء للاطلاع على تفاصيل القضية، بعد تكليفه اليوم بالمرافعة باعتباره المحامي الحاصل على أكبر عدد من أحكام التبرئة بفرنسا.

و قد تم تكليف المحامي الفرنسي، بالدفاع عن سعد لمجرد، بعدما تقدم دفاعه السابق بطلب استئناف قرار الاعتقال.

و حسب السفارة المغربية بفرنسا قرر الملك محمد السادس التكفل بأتعاب و مصاريف محامي القصر بفرنسا إيريك ديبون.