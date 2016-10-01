رسميا : الملك محمد السادس يزور إثيوبيا مباشرة بعد ال ''كوب 22''

إتفق الملك محمد السادس والوزير الأول الإثيوبي على برمجة الزيارة الملكية مباشرة بعد مؤتمر كوب 22 المزمع انعقاده بمراكش في الشهر المقبل.

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إتفق الملك محمد السادس والوزير الأول الإثيوبي على برمجة الزيارة الملكية مباشرة بعد مؤتمر كوب 22 المزمع انعقاده بمراكش في الشهر المقبل.

وذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس أجرى اليوم الإثنين اتصالا هاتفيا مع الوزير الأول الإثيوبي هايلي مريام ديسالغن، حيث أبرز الطرفان من خلال المكالمة الهاتفية عن ضمان التحضير الجيد للزيارة الملكية المرتقبة لأديس أبابا.

وأكد الملك والوزير الأول الإثيوبي على أن الزيارة الملكية المرتقبة تشكل مرحلة أساسية في تعزيز الشراكة الاقتصادية الثنائية والتقارب بين الشعبين الشقيقين، حيث اتفق الملك والوزير الأول الإثيوبي على برمجة الزيارة الملكية مباشرة بعد مؤتمر كوب 22 المزمع انعقاده بمراكش.

وأفاد البلاغ، أن أديس أبابا ستشكل المحطة الأولى من المرحلة الثانية من الجولة الملكية لدول إفريقيا جنوب الصحراء".



