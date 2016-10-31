 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل و انفراد.. هذا ما قررته الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها في فرنسا | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد.. هذا ما قررته الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها في فرنسا

عاجل: أول لقاء بين المحامي الوحش وسعد لمجرد يوم الأربعاء وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل: أول لقاء بين المحامي ''الوحش'' وسعد لمجرد يوم الأربعاء وهذه التفاصيل

رسميا : الملك محمد السادس يزور إثيوبيا مباشرة بعد ال كوب 22 | بوليتيك

رسميا : الملك محمد السادس يزور إثيوبيا مباشرة بعد ال ''كوب 22''

بالصور.. ساعدوا سعد لمجرد للهروب من السجن | ثقافة و فنون

بالصور.. ساعدوا سعد لمجرد للهروب من السجن

طلبة المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء يبيتون تحت أعين الكلاب والمسؤولين اوت | مجتمع

طلبة المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء يبيتون تحت أعين ''الكلاب'' والمسؤولين ''اوت''

عاجل: الديوان الملكي: الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التشادي | بوليتيك

عاجل: الديوان الملكي: الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التشادي

هذا هو المحامي الوحش الذي سيدافع عن سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس | ثقافة و فنون

هذا هو المحامي ''الوحش'' الذي سيدافع عن سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس

وأخيرا.. ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب | دولي

وأخيرا.. ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب

عاجل و بالفيديو..تفاصيل تدخل الملك محمد السادس على خط قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به | بوليتيك

عاجل و بالفيديو..تفاصيل تدخل الملك محمد السادس على خط قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به

انحطاط السياسة أم انحطاط السياسيين؟

بالصور.. ساعدوا سعد لمجرد للهروب من السجن
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 17:51 بالصور.. ساعدوا سعد لمجرد للهروب من السجن | ثقافة و فنون
بالصور.. ساعدوا سعد لمجرد للهروب من السجن
تفاجأ محبو تطبيقات الألعاب عبر ''جوجل بلاي''، بتطبيق جديد يحمل اسم هروب سعد لمجرد من السجن، وهو التطبيق الذي أطلق بعد قضية اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا؟

شوف تيفي:


تفاجأ محبو تطبيقات الألعاب عبر "جوجل بلاي"، بتطبيق جديد يحمل اسم هروب سعد لمجرد من السجن، وهو التطبيق الذي أطلق بعد قضية اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا؟

وكما عايننا، عبر هذا التطبيق، يحاول مستخدموه، مساعدة لمجرد على الهروب من السجن بعد الاعتقال.

وقد حمل التطبيق صورة مركبة للفنان المغربي المعتقل يوم الأربعاء على خلفية تورطه في قضية اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية.

 

إعلانات

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب جوجل بلاي تطبيق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

كل التعليقات الموجودة على الموقع لا تعبر عن رأينا أو وجهة نظرنا.ونحن غير مسؤولون قانونياً عن التعليقات غير اللائقة، فالمستخدم هو المسؤول الأول والأخير عن التعليقات التي يكتبها وهي تعكس وجهة نظره فقط. يرجى العلم أن التعليقات تراجع أوتوماتيكياً وتتم إزالة العبارات غير اللائقة.


إقرأ أيضا

عاجل و انفراد.. هذا ما قررته الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها في فرنسا | ثقافة و فنون

عاجل و انفراد.. هذا ما قررته الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها في فرنسا

عاجل: أول لقاء بين المحامي الوحش وسعد لمجرد يوم الأربعاء وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل: أول لقاء بين المحامي ''الوحش'' وسعد لمجرد يوم الأربعاء وهذه التفاصيل

هذا هو المحامي الوحش الذي سيدافع عن سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس | ثقافة و فنون

هذا هو المحامي ''الوحش'' الذي سيدافع عن سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس

عاجل و بالصور: القضاء الفرنسي يرفض البث في استئناف دفاع سعد لمجرد و يؤجل الجلسة إلى هذا التاريخ | ثقافة و فنون

عاجل و بالصور: القضاء الفرنسي يرفض البث في استئناف دفاع سعد لمجرد و يؤجل الجلسة إلى هذا التاريخ

إعلانات
﻿

أحدث حلقات برنامجنا

شاهد غضب صديق المجرد حول واقعة اعتقاله ووجه رسالة للمغاربة | زووم
منذ 16 دقيقة

شاهد غضب صديق المجرد حول واقعة اعتقاله ووجه رسالة للمغاربة

اعتقالات مباشرة من أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء..شوفو شحال من واحد شدوه كيتاجر فالسوق السوداء فتذاكر مباراة المنتخب(فيديو) | بــووز

اعتقالات مباشرة من أمام مركب محمد الخامس بالبيضاء..شوفو شحال من واحد شدوه كيتاجر فالسوق السوداء فتذاكر مباراة المنتخب(فيديو)

الفنانة الاماراتية بلقيس تتحدث لشوف تيفي حصريا على قضية لمجرد..و هذا ما قالته | تسجيلات صوتية

الفنانة الاماراتية بلقيس تتحدث لشوف تيفي حصريا على قضية لمجرد..و هذا ما قالته

أقوى تصريح من طفلة مغربية..هاكيفاش بغيت المغرب يكون (فيديو جد مؤثر) | بــووز

أقوى تصريح من طفلة مغربية..هاكيفاش بغيت المغرب يكون (فيديو جد مؤثر)

إعلانات
﻿

آخر المستجدات

عاجل و انفراد.. هذا ما قررته الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها في فرنسا | ثقافة و فنون
منذ 44 دقيقة

عاجل و انفراد.. هذا ما قررته الفتاة التي اتهمت لمجرد باغتصابها في فرنسا

عاجل: أول لقاء بين المحامي الوحش وسعد لمجرد يوم الأربعاء وهذه التفاصيل | ثقافة و فنون

عاجل: أول لقاء بين المحامي ''الوحش'' وسعد لمجرد يوم الأربعاء وهذه التفاصيل

رسميا : الملك محمد السادس يزور إثيوبيا مباشرة بعد ال كوب 22 | بوليتيك

رسميا : الملك محمد السادس يزور إثيوبيا مباشرة بعد ال ''كوب 22''

بالصور.. ساعدوا سعد لمجرد للهروب من السجن | ثقافة و فنون

بالصور.. ساعدوا سعد لمجرد للهروب من السجن

﻿ ﻿
اليوم 14:18 GMT

عاجل: الملك يتدخل في قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2016.