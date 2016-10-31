بالصور.. ساعدوا سعد لمجرد للهروب من السجن

تفاجأ محبو تطبيقات الألعاب عبر ''جوجل بلاي''، بتطبيق جديد يحمل اسم هروب سعد لمجرد من السجن، وهو التطبيق الذي أطلق بعد قضية اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا؟

شوف تيفي:



تفاجأ محبو تطبيقات الألعاب عبر "جوجل بلاي"، بتطبيق جديد يحمل اسم هروب سعد لمجرد من السجن، وهو التطبيق الذي أطلق بعد قضية اعتقال سعد لمجرد بتهمة الاغتصاب بفرنسا؟

وكما عايننا، عبر هذا التطبيق، يحاول مستخدموه، مساعدة لمجرد على الهروب من السجن بعد الاعتقال.

وقد حمل التطبيق صورة مركبة للفنان المغربي المعتقل يوم الأربعاء على خلفية تورطه في قضية اغتصاب فتاة من جنسية فرنسية.



