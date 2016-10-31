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طلبة المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء يبيتون تحت أعين ''الكلاب'' والمسؤولين ''اوت''
بتاريــخ : 31 أكتوبر 2016 / 17:45 طلبة المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء يبيتون تحت أعين الكلاب والمسؤولين اوت | مجتمع
طلبة المدرسة العليا للكهرباء والميكانيك بالبيضاء يبيتون تحت أعين ''الكلاب'' والمسؤولين ''اوت''
كشفت مصادر ''شوف تيفي'' من طلبة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء و الميكانيك بالدار البيضاء، أن إدارة المؤسسة أحضرت كلاب الحراسة لتخويفهم وثنيهم عن المبيت والإعتصام أمام البوابة الرئيسية للمدرسة.

شوف تيفي 


كشفت مصادر "شوف تيفي" من طلبة المدرسة الوطنية العليا للكهرباء و الميكانيك بالدار البيضاء، أن إدارة المؤسسة أحضرت كلاب الحراسة لتخويفهم وثنيهم عن المبيت والإعتصام أمام البوابة الرئيسية للمدرسة.

وأضاف ذات المصدر، أن الطلبة عازمون على تحقيق مطلبهم وهو التسجيل في المدرسة الوطنية « ENSEM »، بعد رفض الإدارة تسجيلهم بعد إحتجاجهم ورفضهم رفع رسوم التسجيل وتغيير بعض بنود القانون الداخلي.

من جهة ثانية، نفت مصادر من داخل المؤسسة طالبت بعدم الكشف عن هويتها، تهديد الطلبة المعتصمين بالكلاب كما تداولوه على موقع التواصل الإجتماعي، لكن الذين ظهروا في الصور هم رجال أمن خاص بالمدرسة مزودين بكلاب حراسة تساعدهم على مهامهم ليلا.

هذا، وسبق لإدارة المدرسة أن وعدت أولياء أمور الطلبة بأن الإستجابة لطلب أبنائهم سيكون في القريب العاجل، لكن الوعود أخلفت، في حين أن الوزيرة المكلفة في حكومة تصريف الأعمال جميلة مصلي ورئيس جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء لم يحركوا ساكنا رغم أن المشكل إنطلق منذ ثلاثة أسابيع.

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المعتصمين الطلبة الكهرباء الكلاب الإحتجاج الرسوم المبيت شوف تيفي

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