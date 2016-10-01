عاجل: الديوان الملكي: الملك محمد السادس يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس التشادي

ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ، أجرى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع السيد ادريس ديبي إتنو ، رئيس جمهورية تشاد.

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ذكر بلاغ للديوان الملكي أن الملك محمد السادس ، أجرى اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع السيد ادريس ديبي إتنو ، رئيس جمهورية تشاد.

وفي ما يلي نص بلاغ الديوان الملكي بهذا الخصوص: "في إطار الجولة الملكية في بلدان إفريقيا جنوب الصحراء ، أجرى الملك محمد السادس اليوم اتصالا هاتفيا مع فخامة السيد ادريس ديبي إتنو ، رئيس جمهورية تشاد.

وخلال هذا الاتصال، أشاد قائدا البلدين بمستوى التعاون الثنائي وبالروابط التي تجمع بين البلدين الشقيقين.

وبهذه المناسبة، طلب الملك من الرئيس التشادي ، بصفته رئيس الدورة ال27 لقمة الاتحاد الافريقي ، التدخل لدى السيدة نكوسازانا دلاميني زوما، رئيسة مفوضية الاتحاد الإفريقي، من أجل توزيع طلب انضمام المملكة المغربية، على كافة الدول الأعضاء في منظمة الاتحاد الإفريقي، والذي تسلمته يوم 22 شتنبر الماضي.

وفي الواقع، كان يتعين على السيدة زوما ، تطبيقا للميثاق المؤسس، ووفقا لمقتضيات عمل المنظمة، المبادرة بالتوزيع الفوري لهذا الطلب.

وقد تفاعل الرئيس التشادي بشكل ايجابي مع طلب الملك، وسيقوم باللازم في هذا الصدد"