هذا هو المحامي ''الوحش'' الذي سيدافع عن سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس

يعتبر إيريك دوبون، الذي تم تكليفه اليوم الاثنين رسميا للإشراف على قضية الفنان المغربي، سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس، من أبرز المحامين بعاصمة الأنوار.

شوف تيفي:

يعتبر إيريك دوبون، الذي تم تكليفه اليوم الاثنين رسميا للإشراف على قضية الفنان المغربي، سعد لمجرد المتهم باغتصاب فتاة فرنسية بباريس، من أبرز المحامين بعاصمة الأنوار.

وترعرع إريك الملقلب بـ"Dupond وهو الابن الوحيد لجان بيير Dupond، وإيلينا مورتيي من أصول إيطالية في عائلة متواضعة.

حبه للقانون جعله يشتغل ويدرس في آن واحد لمواصلة دراسته الجامعية.

وبرز اسم إيريك الملقب بالوحش" بقوة في الإعلام المغربي والفرنسي، من خلال مرافعته أمام القضاء الفرنسي، في قضية ابتزاز الملك محمد السادس حيث يعتبر محامي القصر الملكي بفرنسا.