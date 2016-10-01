وأخيرا.. ميشال عون رئيسا للبنان بعد عامين ونصف من شغور المنصب

بعد أكثر من عامين ونصف على شغور منصب رئيس جمهورية لبنان، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول ''ميشال عون بـ83 صوتا مقابل 36 ورقة بيضاء، وسبعة أوراق ملغاة، وصوت واحد للنائبة ستريدا طوق''.

شوف تيفي

بعد أكثر من عامين ونصف على شغور منصب رئيس جمهورية لبنان، أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري حصول "ميشال عون بـ83 صوتا مقابل 36 ورقة بيضاء، وسبعة أوراق ملغاة، وصوت واحد للنائبة ستريدا طوق".

وفاز ميشيل عون اليوم الإثنين بعد حصوله على أغلبية أصوات مجلس النواب المكون من 127 مقعدا، حيث جاء فوز ميشيل عون على 83 صوتا في الدورة الأولى، فيما ينص الدستور على أن الفوز من الدورة الأولى يتطلب الحصول على ثلثي الأصوات، بينما يكتفي بالأغلبية في الدور الثاني من الإنتخابات.

وحسب مصادر إعلامية لبنانية، فقد جرت دورة ثانية لم تحتسب لأنه تم العثور في صندوق الاقتراع على 128 ورقة، بينما يفترض أن يكون العدد 127، ليثم إلغاء النتيجة، ويتوجه البرلمانيون إلى دورة رابعة ، حصل فيها ميشيل عون على 83 صوتا.

وفور إقفال جلسة الانتخاب، افتتح رئيس المجلس جلسة القسم التي أقسم خلالها عون على الدستور "إنني سأحترم دستور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة أراضيه".