عاجل و بالفيديو..تفاصيل تدخل الملك محمد السادس على خط قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به

عاجل و بالفيديو..تفاصيل تدخل الملك محمد السادس على خط قضية سعد لمجرد و هذا ما أمر به