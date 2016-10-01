إلقاء القبض على 30 شخصا خلال يوم واحد لارتكابهم أفعال إجرامية بفاس

تمكنت مصالح الأمن بفاس خلال نهاية الأسبوع، من توقيف 30 شخصا من بينهم تسعة أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية لارتكابهم أفعال إجرامية متنوعة بعدة أحياء بمنطقة بنسودة بفاس.

شوف تيفي

تمكنت مصالح الأمن بفاس خلال نهاية الأسبوع، من توقيف 30 شخصا من بينهم تسعة أشخاص كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث وطنية لارتكابهم أفعال إجرامية متنوعة بعدة أحياء بمنطقة بنسودة بفاس.

وحسب مصادر أمنية فإن خطة العمل التي اعتمدتها المصالح الأمنية والتي تروم محاربة الجريمة بكل أنواعها عبر اعتماد مقاربة ميدانية مكنت من إلقاء القبض على هؤلاء الأشخاص المتورطين أو المبحوث عنهم لصلتهم بارتكاب جرائم متنوعة بعدة أحياء منها زواغة والمرجة والحي الجديد وكريو وعرصة الضحى والزيتون وكلها أحياء تابعة للمنطقة الأمنية بنسودة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن المشتبه بهم الذين تم اعتقالهم تورطوا في أفعال إجرامية منها الضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسرقات بمختلف أنواعها وترويج المخدرات والنصب وغيرها من التهم الأخرى.

وأشارت إلى أنه موازاة مع هذه الاعتقالات تمكنت مصالح الأمن في إطار تدخلاتها النوعية من توقيف 21 شخصا متلبسين بارتكاب جنايات وجنح مختلفة بالشارع العام كالسرقات تحت التهديد بالسلاح الأبيض والضرب والجرح بالسلاح الأبيض والسكر العلني البين.

وفي نفس السياق أقدمت مصالح الأمن على حجز 28 دراجة نارية تم إيداعها بالمستودع البلدي لعدم توفر أصحابها على الوثائق القانونية الخاصة بها وذلك من أجل إخضاعها للبحث حول مدى استعمالها في ارتكاب جرائم سابقة خاصة علما أن بعض المشتبه فيهم يستعملون في الغالب بعض الدراجات النارية كوسيلة نقل لاقتراف السرقات.

وقد تم وضع المشتبه بهم تحت تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة وذلك من أجل تعميق البحث معهم حول مختلف الأفعال الإجرامية المتهمين باقترافها.